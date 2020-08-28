Польша готова принимать самолеты из России со 2 сентября

Власти Польши не включили Россию в список стран, с которыми Варшава запрещает осуществлять авиационное сообщение из-за пандемии коронавируса. Новое постановление начнет действовать со 2 сентября.

В перечне стран присутствуют Испания, США, Мальта, Индия, Израиль, Армения, Бразилия и Румыния. Россия ранее находилась в этом списке, но теперь упоминание о ней исчезло. Информацией об этом поделился ТАСС, сославшись на Польское агентство печати.

Самолеты из России, согласно постановлению, Польша готова принимать уже со 2 сентября. Запрет не распространяется на воздушные суда, которые выполняют рейсы с согласия премьер-министра республики, а также на военные полеты.