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4:39   28 Августа 2020
Политика

Польша готова принимать самолеты из России со 2 сентября

Польша готова принимать самолеты из России со 2 сентября

Власти Польши не включили Россию в список стран, с которыми Варшава запрещает осуществлять авиационное сообщение из-за пандемии коронавируса. Новое постановление начнет действовать со 2 сентября.

В перечне стран присутствуют Испания, США, Мальта, Индия, Израиль, Армения, Бразилия и Румыния. Россия ранее находилась в этом списке, но теперь упоминание о ней исчезло. Информацией об этом поделился ТАСС, сославшись на Польское агентство печати.

Самолеты из России, согласно постановлению, Польша готова принимать уже со 2 сентября. Запрет не распространяется на воздушные суда, которые выполняют рейсы с согласия премьер-министра республики, а также на военные полеты.

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Автор: Борис Нестеров
#польша #самолеты #авиасообщение

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