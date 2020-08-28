Депутат Госдумы высмеял киевские власти за очередную "филькину грамоту"

Нота протеста из-за визита президента РФ Владимира Путина в Крым является очередной "филькиной грамотой" киевских властей. До нее в России никому нет дела, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Парламентарий высмеял украинские власти, назнав ноту протеста дипломатов недействительным и безграмотно составленным документом. Он призвал Киев не лезть в дела чужого государства. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

"Нота протеста украинского МИДа – как всегда недействительный и безграмотно составленный документ. Одним словом, филькина грамота, до которой никому нет дела", — подчеркнул Шеремет.

Путин 27 августа открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида" в Крыму. Он проехал по ней на автомобиле Aurus. МИД Украины после этого направил ноту протеста внешнеполитическому ведомству РФ, заявив, что визит российского президента на полуостров якобы нужно было согласовать с украинской стороной.