Мисмари заявил о поддержке ПНС Ливии террористов ИГ

Экстремисты запрещенной в РФ организации ИГ начали активные действия на юге Ливии. Об этом заявил спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари.

Информацию об этом предоставил спикер ЛНА в интервью для информационного агентства "Спутник". Он сообщил, что боевики перемещаются в районе Умм аль-Араниб при содействии чадских наемников нелегитимного Правительства национального согласия, ФАН.

Мисмари отметил, что силы фельдмаршала Халифы Хафтара обнаружили активные действия со стороны ИГ в южной части страны во вторник, 25 августа. Он подчеркнул, что экстремисты зафиксированы и на подконтрольных ПНС территориях. Несколько боевиков, которые состоят в радикально-исламистских группировках, сейчас присутствуют и в Триполи, где находится "правительство" премьер-министра Файеза Сарраджа. Многие из террористов бежали из Бенгази, когда были сражения против ЛНА.