Переводчик книг Брэдбери составил топ-5 тезисов писателя к его 100-летию

Весь мир отмечает 100 лет со дня рождения писателя Рэя Брэдбери. Чему он научил человечество, в пяти тезисах рассказал переводчик его произведений на русский язык Арам Оганян.

Творчество писателя было тесно связано с космосом. Оганян называет первым тезисом именно то, что залог бессмертия человека — завоевание космоса, пишет "Литературная газета".

Брэдбери также выступал против политкорректности и цензуры, предсказав современные реалии еще в книге "451 градус по Фаренгейту". Третьим тезисом Оганян называет "прыгайте с утесов и мастерите себе крылья, пока падаете наземь".

Известная антиутопия Брэдбери доносит мысль, что хуже сжигания книг только их нечтение. Оганян рассказывает, что писатель клал своим детям в кровати книги, чтобы они привыкали к их запаху и очертаниям. Пятым тезисом переводчик назвал призыв Брэдбери к жизни с ощущением радости бытия. Писатель считал, что жить нужно не с кислой физиономией.

В заключение Оганян добавил, что сейчас занимается поисками малоизвестных произведений Брэдбери, чтобы перевести их и издать на русском языке.