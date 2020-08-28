Глава ОНФ Коми Иванова награждена медалью за помощь в борьбe с COVID-19

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Республике Коми Елена Иванова получила памятную медаль президента России за вклад в акцию взаимопомощи "#МыВместе". Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Медаль "За бескорыстный вклад" учредил президент России Владимир Путин. Ею награждаются люди, помогающие гражданам в борьбе с распространением коронавируса. Иванова сообщила, что эта награда является лучшим доказательством значимости волонтерства на территории РФ.

Иванова рассказала ФАН, что в ходе акции был создан единый штаб волонтеров, которые помогали пожилым людям с покупкой и доставкой продуктов питания и медикаментов. По ее словам, все добровольцы были обеспечены средствами защиты. Помощь, по ее словам, оказывалась всем, кто в ней нуждался всеми возможными способами. Люди во время самоизоляции получали продуктовые наборы от волонтеров.