Воробьев: школьные линейки в Подмосковье будут безопасными

Родителям и школьникам на линейках будут выдавать маски и перчатки, чтобы обезопасить их от распространения коронавируса. Об этом заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Школьники в этом году будут учиться очно, отметил Воробьев. Однако на линейке в честь первого учебного дня при входе будут проверять температуру и выдавать маски.

"Сегодня ничего не мешает начать учебный год", — цитирует главу Подмосковья телеканал "360".

Вернутся к очному обучению не только учащиеся школ, но и студенты, а также воспитанники детских садов. В Подмосковье построились новые микрорайоны, а это значит, что школьников и студентов становится больше, заключил губернатор региона.