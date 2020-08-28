Киев поставил диалог с Белоруссией на паузу — Кулеба

Украинское правительство приняло решение приостановить общение с Минском. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что это официальное решение властей, которые следят за обстановкой в Минске. Он рассказал, что Киев возобновит диалог с Белоруссией при условии, если общение не будет нести "репутационных, моральных, этических" потерь для Украины. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Последний раз украинский лидер Владимир Зеленский общался со своим коллегой президентом Белоруссии Александром Лукашенко перед выборами в республике. В ближайшее время диалог между главами государств, по словам главы МИД Украины, не планируется.