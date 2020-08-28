Госдеп США порекомендовал американцам воздержаться от поездок в Турцию

Обновленная информация о ситуации с пандемией коронавируса в Турции, в том числе с предупреждениями об отмене поездок появилась в США. Об этом сообщили на сайте Госдепартамента.

США признали безопасными для путешествия только несколько стран, для остальных рекомендуется пересмотреть необходимость поездки из-за вспышки коронавируса. Госдеп США включил в список нерекомендуемых провинций несколько регионов Турции. В этот список вошли все города около границы с Сирией.

Ведомство также предупреждает своих граждан об угрозе терроризма и незаконных задержаний, которые производятся в Турции силами безопасности страны из-за подозрений в связи с боевиками. Об этом пишет "МК".