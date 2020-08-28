Тюльпанова: посмотрите "Шугалея 2", чтобы узнать историю Максима

К истории Максима Шугалея и Самера Суэйфана необходимо привлекать как можно больше внимания со стороны общественности, считает модель и экс-супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова.

Тюльпанова обратилась к подписчикам на своей странице в Instagram, чтобы поддержать находящихся в плену социологов из России.

Людям стоит посмотреть фильм "Шугалей" и его вторую часть, премьера которой состоится уже в следующем месяце. Вызванный картинами общественный резонанс ускорит процесс возвращения россиян на родину, передает слова модели издание iReactor.

Шугалей и Суэйфан были незаконно задержаны в Ливии весной прошлого года. Все это время они находятся в тюрьме "Митига", которая на весь мир известна жестоким обращением с заключенными. Фильм "Шугалей" поразил зрителей, которые теперь с нетерпением ожидают выхода второй части картины.