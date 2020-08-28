Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
0:19   28 Августа 2020
Общество

Тюльпанова: посмотрите "Шугалея 2", чтобы узнать историю Максима

Тюльпанова: посмотрите "Шугалея 2", чтобы узнать историю Максима

К истории Максима Шугалея и Самера Суэйфана необходимо привлекать как можно больше внимания со стороны общественности, считает модель и экс-супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова.

Тюльпанова обратилась к подписчикам на своей странице в Instagram, чтобы поддержать находящихся в плену социологов из России.

Людям стоит посмотреть фильм "Шугалей" и его вторую часть, премьера которой состоится уже в следующем месяце. Вызванный картинами общественный резонанс ускорит процесс возвращения россиян на родину, передает слова модели издание iReactor.

Шугалей и Суэйфан были незаконно задержаны в Ливии весной прошлого года. Все это время они находятся в тюрьме "Митига", которая на весь мир известна жестоким обращением с заключенными. Фильм "Шугалей" поразил зрителей, которые теперь с нетерпением ожидают выхода второй части картины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#премьера #тюльпанова #шугалей-2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...