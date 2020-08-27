Генпрокуратура РФ: Германия готова сотрудничать по ситуации с Навальным
Несмотря на нападки со стороны Запада, Германия все таки согласилась на сотрудничество по делу "отравления" блогера Алексея Навального. Об этом заявила Генпрокуратура РФ.
Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова отметила, что, Россия заинтересована в том, чтобы разобраться в "отравлении" блогера. Она также подчеркнула, что для страны такой инцидент был совершенно не выгоден.
Однако немецкие издания Spiegel и Bellingcat, которых много раз ловили на распространении непроверенной информации, продолжают настаивать на "отравлении" основателя ФБК (является иноагентом в РФ) "Новичком". К слову, немецкие медики отказываются комментировать причину произошедшего с Навальным.
"А не кроется ли след отравления блогера не в России, а где-то в другом месте?" — предположила Журова.
Генпрокуратура России заявила, что Германия выразила намерение взаимодействовать с РФ по вопросам, касающимся блогера. Также ведомство обращалось к Берлину с просьбой о предоставлении информации по поводу состояния здоровья и предварительных диагнозах основателя ФБК. Об этом сообщает "Слово и Дело".