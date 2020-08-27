Генпрокуратура РФ: Германия готова сотрудничать по ситуации с Навальным

Несмотря на нападки со стороны Запада, Германия все таки согласилась на сотрудничество по делу "отравления" блогера Алексея Навального. Об этом заявила Генпрокуратура РФ.

Д епутат Государственной думы РФ Светлана Журова отметила, что, Россия заинтересована в том, чтобы разобраться в "отравлении" блогера. Она также подчеркнула, что для страны такой инцидент был совершенно не выгоден.

Однако немецкие издания Spiegel и Bellingcat, которых много раз ловили на распространении непроверенной информации, продолжают настаивать на "отравлении" основателя ФБК (является иноагентом в РФ) "Новичком". К слову, немецкие медики отказываются комментировать причину произошедшего с Навальным.

"А не кроется ли след отравления блогера не в России, а где-то в другом месте?" — предположила Журова.

Генпрокуратура России заявила, что Германия выразила намерение взаимодействовать с РФ по вопросам, касающимся блогера. Также ведомство обращалось к Берлину с просьбой о предоставлении информации по поводу состояния здоровья и предварительных диагнозах основателя ФБК. Об этом сообщает "Слово и Дело".