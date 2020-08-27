Навальный неоднократно глумился и пиарился на чужих трагедиях

Журналисты ФАН напомнили о случаях, когда скандальный блогер Алексей Навальный с юмором комментировал и издевался над человеческими трагедиями. Соответствующий материал опубликован на сайте агентства.

Самым последним скандальным явлением стал инцидент оскорбления ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. За это Навального привлекают к уголовной ответственности.

Еще одним случаем произошел, когда блогер весной этого года поиздевался над экс-руководителем Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым, завив, что он скончался от болезни и "не дожил до суда" за якобы преступления.

После стрельбы в центре Москвы в декабре 2019 года Навальный распространил фейк, что злоумышленник был одет в форму спецназовца. Он продолжал глумиться, даже не подумав о том, чтобы выразить сочувствие близким погибшего сотрудника ФСБ.

Навальный в апреле 2019 года с юмором отозвался насчет ликвидации террористов в Тюмени. Он сравнил террористов с ситуацией в Сирии и Чечне, отметив, что у нас не так все масштабно.

Во время возгорания в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек, в том числе — 37 детей. Однако Навальный давал другую информацию по данному вопросу.

Было много подобных издевательских мотивов со стороны Навального. Больше можно узнать в статье Федерального агентства новостей.