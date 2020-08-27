Чехова записала видео в поддержку социолога Шугалея

Телеведущая Анфиса Чехова записала видео в поддержку российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых незаконно держат в ливийской тюрьме "Митига".

Акцию в поддержку похищенных граждан РФ, которые на законном основании находились на территории Ливии, поддержала и Анфиса Чехова. Прежде во флешмобе отметились Алика Смехова, Анастасия Стоцкая, Алексей Глызин и другие звезды и блогеры.

Телеведущая на своей странице в Instagram рассказала об ужасах, которые пришлось пережить социологу Максиму Шугалею и его переводчику Самеру Суэйфану.

"Более года Максима незаконно удерживают в частной ливийской тюрьме! Хочется, чтобы российские власти смогли договориться и как-то ему помочь! Нельзя бросать своих!" — написала Чехова.

Она отметила, что общество не должно закрывать глаза на проблему сограждан. Для того, чтобы помочь социологам, в России сняли фильм "Шугалей", выход второй части которого ожидается этой осенью.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан уже больше года находятся в неофициальной тюрьме "Митига", которая контролируется так называемым Правительством национального согласия. Россиянам не предъявили официальных обвинений. Социологи прибыли в североафриканскую страну по приглашению Ливии для проведения опроса и имели на руках все подтверждающие документы.