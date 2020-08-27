Политолог Иванов: история с Навальным нужна "борцам" с российской властью

Выгоду от "отравления" блогера Алексея Навального получат только его зарубежные хозяева, уверен бизнесмен Евгений Пригожин. Такую точку зрения разделяет политолог Олег Иванов.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин ранее выразил надежду, что основатель признанного иноагентом ФБК Алексей Навальный останется жив.

"Он самовластный, психически неуравновешенный человек, который не мог ни с кем договориться. Смерть Навального ни власти, ни его политическим врагам не выгодна", – отметил предприниматель.

Пригожин не исключил, что блогер действительно был отравлен, но за этим стоят зарубежные хозяева Навального и спонсоры его псевдорасследований. У Запада действительно есть основания, чтобы отстаивать версию с отравлением блогера, даже если доказательств этого не найдется, передает слова Иванова "ПолитЭксперт".

"Ситуация с Навальным выгодна всем тем, кто "борется" против российской власти", — сказал он.

Навальный, по словам политолога, стал своего рода разменной монетой для сил, которые противостоят власти России. Сюда можно отнести и беглого олигарха Михаила Ходорковского, и тех западных партнеров, которые не поддерживают независимый внешнеполитический курс РФ.