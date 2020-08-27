Депутат Госдумы связал кому Навального с наркотическим кризисом

Алексей Навальный мог впасть в кому после приема наркотиков. Такое предположение высказал депутат Госдумы России Евгений Федоров.

Парламентарий напомнил, что вариант с отравлением отрабатывали медики омской больницы. Они не исключали ни одну из версий, среди которых также был диабет и употребление наркотиков.

Если же говорить о варианте с отравлением, то блогер, скорее всего, получил токсин от своих соратников, отметил Федоров. Информацией об этом поделилось издание Nation News.

"Если это отравление, то ему либо что-то дали в самолете, либо, как было видно на видеозаписях камер, его помощник дал какую-то жидкость, и Навальный ее выпил. Его помощник мог в стакан все что угодно намешать. И это тоже логично", — подчеркнул Федоров.

Навальный покинул Россию, поэтому правду теперь, по мнению парламентария, мы уже не узнаем. Он уверен, что западные политтехнологи "развернут этот кейс в свою пользу".

Клинику "Шарите" перестали охранять, заметил депутат. Это может означать, что блогер скончался или его уже выписали, и сейчас он в одном из местных баров "пьет пиво с семьей Скрипалей".

Источник из признанного иноагентом на территории ФБК ранее рассказал, что Навальный принимал антидепрессанты. Он делал это больше месяца.