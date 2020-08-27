PR Newsire: российские ученые создали компактную атомную батарейку

Ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» представили инновационный автономный источник питания — компактную атомную батарейку, работающую до 20 лет. Об этом передает Cision PR Newswire.

Оригинальная 3D-структура бета-вольтаического элемента позволила уменьшить размеры батарейки втрое, а вот удельная мощность, наоборот, увеличилась в 10 раз. При этом, себестоимость снизилась на 50%. Результаты обнародовали в международном научном журнале Applied Radiation and Isotopes.

Разработчики компактной атомной батарейки использовали оригинальную, запатентованную микроканальную 3D-структуруникелевого бета-вольтаического элемента. По их словам, особенность структуры заключается в нанесении радиоактивного элемента с двух сторон так называемого планарного p-n перехода.

Такое решение упростило как технологию изготовления элемента, так и контроль обратного тока, который «крадет» мощность батареи. Микроканальная структура увеличивает эффективную площадь преобразования бета-излучения в 14 раз, а это дает общее увеличение тока.

Ученые из НИТУ «МИСиС» считают, что разработка поспособствует увеличению удельной мощности, за счет чего в три раза снизятся массогабаритные показатели элементов питания батарей, но сохранится требуемый уровень выходной мощности.

Аккумулятор можно использовать в нескольких функциональных режимах. Например, как аварийный источник питания и датчик температуры в устройствах, которые используют при экстремальных температурах и в труднодоступных местах, среди них космос, под водой, горы.

Сейчас разработчикам осталось дождаться завершения процедуры международного патентования изобретения. Компактную атомную батарейку уже признали зарубежные эксперты.