Клиника Charite в Берлине, где сейчас проходит лечение блогер Алексей Навальный, политизированная структура. Об этом заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Диагноз немецких врачей из клиники Charite, где лечится Навальный, довольно сомнительный. Сейчас медики из Берлина молчат, продумывая "сенсационную" версию "отравления" блогера, заявил Марков в беседе с журналистами Федерального агентства новостей.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин по просьбе редакции "Страны Советов on-line" прокомментировал инцидент с отравлением Навального. Бизнесмен отметил, что смерть блогера не выгодна никому, кроме Запада.

"Смерть или увечья Навального были выгодны исключительно его соратникам и хозяевам, которые понимали, что никакого толку от него больше не будет", — сказал Пригожин.

По мнению Пригожина, основатель признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" мог быть отравлен "по заказу зарубежных хозяев". Также блогер мог отравиться некачественным алкоголем на фоне приема антидепрессантов.

"А так как немецкие врачи никаких ядов не обнаружили, то они авансом устроили истерику на весь мир, а сейчас будут спешно подделывать результаты анализов. Я, пожалуй, единственный человек, который прошел полный цикл американского суда, и могу сказать, что эти беспринципные провокаторы занимаются фальсификациями 24 часа в сутки. Так же будут действовать и немцы", — добавил предприниматель.

Российский политолог Сергей Марков согласился с мнением предпринимателя Евгения Пригожина. Однако прозападная оппозиция пытается внушить обывателям, что Навального "отравила российская власть". Пропагандистская машина уже заработала в этом направлении.

Марков уверен, что ситуация будет развиваться по сценарию с катастрофой MH17. Запад будет настаивать на том, что блогера отравили.