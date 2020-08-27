Школьные оценки никак не влияют на успех в дальнейшей жизни человека
Сервис «Работа.ру» выяснил, как учились в школе россияне и повлияли ли, по их мнению, школьные годы на успех в дальнейшей жизни. В опросе поучаствовали более 3500 респондентов старше 18 лет.
Абсолютное большинство опрошенных, а это 80%, заявили, что школьные оценки никак не влияют на успех в дальнейшей жизни человека. Однако 20% респондентов отметили, что отличники добиваются большего успеха.
При этом, среди опрошенных россиян 65% хорошистов, поскольку они ответили, что учились на четверки и пятерки. А вот чуть более четверти респондентов или 26% оказались троечниками. Только 9% участников исследования учились в школе на отлично.
Также сервис в ходе исследования поинтересовался, а списывали ли респонденты домашние задания, когда учились в школе. Оказалось, что списывание и самостоятельное выполнение домашнего задания в школе отметили практически равное количество россиян — 49 и 51% соответственно.
Возможно, именно это и отразилось на школьных экзаменах. Каждый восьмой житель РФ или 12% признался, что проваливал школьные экзамены, а 88% участников исследования сдали все зачеты с первой попытки.
Регулярно прогуливали уроки 8% опрошенных, а 37% респондентов ответили, что за все школьные годы так и не пропустили ни одного занятия. Остальные 55% россиян отметили, что очень редко, но все таки не отказывали себе в таком удовольствии.
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