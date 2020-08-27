Новоселов: Байден может стать первым президентом США с болезнью Альцгеймера

Бывший вице-президент США, соперник Дональда Трампа на предстоящих выборах, демократ Джо Байден может стать первым американским президентом с болезнью Альцгеймера.

Об этом на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» заявил врач-геронтолог Валерий Новоселов, отметив, что, возможно, Байдену нужно провести исследование, так как по нему заметно, что имеет место наращение кратковременной памяти. Если он победит на предстоящих выборах, американцы, по мнению Новоселова, рано или поздно к этому придут.

«Интеллект и память с возрастом ухудшаются, несомненно, что теряется возможность воспроизводить информацию, — добавил врач. — США – это мировая держава, ему (Джо Байдену) нужна будет помощь специалистов».

Также Новоселов отметил, что 77-летнему Байдену пора на отдых, так как несомненно, что бывший вице-президент США «вошел в процесс старости», тем более, что у него велик риск войти в число людей, страдающих болезнью Альцгеймера.

То, как нынешний президент США и соперник Байдена на предстоящих выборах Дональд Трамп хвастается своим здоровьем, это, по словам врача-геронтолога, шоу. Об истинном состоянии здоровья Трампа можно судить по его мелкой моторике, мелким движениям, которые указывают на то, что он тоже входит в старость и в этом плане мало отличается от Байдена.

«Трамп входит в старость, он ничем не отличается. Люди, которые обладают деньгами, миллиардеры в США живут в среднем 67 лет», — добавил врач, отметив, что срок жизни будет расти, а мир соответственно, стареть.

О проблемах старости, напомнил Новоселов в заключение дискуссии, рассуждали многие философы. Первым признаком старости является изменение чувства юмора, смена поведения на асоциальное.

«Нельзя представить подобное поведение у официальных лиц. Байдену пора отдохнуть», — подчеркнул он.

Напомним, ранее в ходе этой же дискуссии коллега Новоселова, враче-геронтолог и основатель клиники долголетия Vedov Clinic Юрий Ведов сказал, что не замечает у Джо Байдена явных признаков приближающейся деменции, хотя он, конечно, находится в худшей физической форме, чем 74-летний Дональд Трамп.