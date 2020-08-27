Ученые исследовали восприятие людей с помощью "обмена телами"

Сотрудники Лаборатории мозга и тела при Каролинском институте в Стокгольме провели эксперимент, в котором с помощью шлемов виртуальной реальности поменяли телами 33 пары друзей. В результате удалось выяснить, как меняется человеческое восприятие.

Шведские ученые пришли к выводу, что на самовосприятие влияет прежде всего физическое ощущение своего тела. Отсутствие взаимосвязей между телесным и эмоциональным восприятием себя приводит к развитию психических нарушений.

С помощью шлемов виртуальной реальности добровольцы смогли ощутить себя в теле партнера, передает NEWS.ru. В конце эксперимента они воспринимали чужое тело как свое собственное и не могли точно воспроизвести некоторые свои личные воспоминания.

Телеканал "360" сообщал ранее, что ученым из Симферополя удалось разработать искусственный интеллект, который может видеть сквозь стены, дождь и туман. Проект представили на форуме "Сильные идеи для нового времени".