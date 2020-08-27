Журналист рассказал о панике Charite после слов омских врачей о Навальном

Берлинские врачи намеренно тянут время с комментариями по поводу состояния главы "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального, уверен журналист Олег Лурье.

Медикам придется оправдывать поспешные версии глав государств, заявивших, что это "отравление", отметил Лурье. Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Позже из омской больницы блогера транспортировали в немецкую клинику Charite. Врачи в Омске сообщили, что в организме главы ФБК не найдено токсичных веществ, а немецкие медики не спешат давать комментарии, передает "ПолитЭксперт".

Представители правительств стран Европы и США уже успели обвинить в "отравлении" власти России, говоря о санкциях и необходимости оказать давление на Москву. Лурье считает, что с подобными громкими высказываниями сотрудники американского Госдепа и некоторые главы государств поторопились. Они обрекли медиков ФРГ на "подбивание" диагноза под их слова. Журналист отметил, что перед медработниками Charite стоит задача потянуть время с диагнозом, пока не будет придумана устраивающая всех формулировка.

"Они ничего не нашли. Особенно интересно, когда омские врачи сообщили, что у нас остались все жидкости пациента. Ведь все легко проверяется. Поэтому и затянули", — уверен Лурье.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин высказал свое мнение о ситуации с "отравлением" Навального. Он убежден, что берлинские врачи оперативно найдут доказательства после "устроенной на весь мир истерики", рассказали в пресс-службе компании "Конкорд".

"Он самовластный, психически неуравновешенный человек, который не мог ни с кем договориться. Смерть Навального ни власти, ни его политическим врагам невыгодна", — добавил бизнесмен.

Журналист разделяет точку зрения Пригожина, который сказал, что смерть главы ФБК выгодна его "коллегам" и Западу. Например, беглому олигарху Михаилу Ходорковскому.