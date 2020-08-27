Москва поддержала решение о режиме прекращения огня в Ливии

Министерство иностранных дел Российской Федерации поддержало перемирие между так называемым Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Военные действия на территории Ливии следует немедленно прекратить, заявила Захарова в ходе брифинга, добавив, что недавние заявления представителей ПНС и Палаты представителей Ливии "вселяют определенный оптимизм", передает Федеральное агентство новостей.

"Мы призываем стороны незамедлительно начать ливийские переговоры в рамках механизмов, установленных решениями берлинской конференции по Ливии 19 января этого года и утвержденными Резолюцией Совета Безопасности ООН № 2510", — заявила Захарова.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с иорданским коллегой Айманом Сафади ранее обсудил вопрос урегулирования ливийского кризиса.