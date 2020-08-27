Российские операторы связи объяснили причины отказа от "безлимиток"

Операторы связи в России начали массово отказываться от безлимитных тарифов. Оказалось, что подобная опция невыгодна и для компаний, и для самих пользователей.

Популярность безлимитных пакетов связана с грамотным маркетинговым подходом, объяснили в пресс-службе "Билайна". Стоимость такой акции должна быть экономически обоснована. Наилучшим вариантом будут те тарифы, в которых можно конструировать подходящие для себя услуги в зависимости от потребления.

Специалисты МТС также пересмотрели важность безлимитных тарифов. Сотрудники этой компании провели исследование, которое показало, что большинство пользователей расходуют каждый месяц не более 12–15 гигабайт интернета. В МТС придумали новый способ: неиспользованные гигабайты переводить в кэшбэк, сообщает телеканал "360".

Оператор Tele2 не стал отказываться от безлимитных тарифов, но указал, что из-за такой опции трафик растет нелинейно и опережает выручку. В "ВТБ Мобайл" и "Мегафоне" также решили сохранить безлимитный пакет.