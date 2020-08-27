ДТП с погибшими и ранеными произошло в турецком Манисе

Два человека стали жертвами смертельного ДТП с участием трактора и фургона в Турции.

Трагический инцидент, по данным СМИ, произошел в районе Сархуналы. Фургон по неустановленной причине столкнулся с трактором на трассе Манис – Акхисар. После удара сельскохозяйственная машина перевернулась и врезалась в ограждение.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на турецкое издание. Еще 11 участников аварии получили травмы разной степени тяжести. Некоторых из них пришлось экстренно госпитализировали в местные медучреждения.