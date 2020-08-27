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19:57   27 Августа 2020
Происшествия

Турецкий автомобилист раздавил в Стамбуле шестилетнюю девочку

Турецкий автомобилист раздавил в Стамбуле шестилетнюю девочку

Водитель легкового автомобиля в туристическом городе Турции переехал шестилетнюю девочку и скрылся с места аварии. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Девочка играла со своими друзьями в районе Бейоглу в Стамбуле. Внезапно из-за поворота на огромной скорости выехал легковой автомобиль, который проехал прямо по ребенку. Водитель смог остановить машину только через несколько километров, но, услышав сирену скорой помощи, скрылся с места преступления.

Городские камеры видеонаблюдения зафиксировали момент аварии. Врачи медицинского факультета Стамбульского университета имени Безмиалема Вакифа диагностировали у ребенка разрыв легкого. Это произошло из-за того, что автомобиль протащил девочку по асфальту. Сотрудники полиции начали поиски недобросовестного водителя, сообщает Федеральное агентство новостей.

Водители в Турции в последнее время все чаще пренебрегают правилами дорожного движения. ФАН ранее писал о драке местного автовладельца с бывшей тхэквондисткой. Причиной конфликта стали разногласия на дороге.

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Автор: Ирина Большунова
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