Пушков отметил заштампованность и зомбированность американских СМИ

Американские журналисты настолько глубоко зомбированы и запуганы агрессивной политкорректностью, что зачастую на полном серьезе выдают в эфир очевидную и полную чушь.

Об этом в своем авторском Telegram-канале пишет в четверг, 27 августа российский сенатор Алексей Пушков, комментируя репортаж телеканала CNN о «преимущественно мирном протесте» в городе Кеноше, который который журналист вел на фоне горящих зданий и машин.

По словам Пушкова, такие репортажи становятся возможны, благодаря сильной самоцензуре американских журналистов, цензуре начальства в либеральных СМИ, а также устоявшимся штампам, нарушителям которых может грозить штраф или увольнение.

«Говорить о «преимущественно мирном характере» бунта в Портленде или Кеноше и не видеть, что это противоречит всем фактам и даже тому, что они сами показывают в эфире, могут только люди глубоко зомбированные или запуганные агрессивной политкорректностью, подчеркнул сенатор. — Уверен, что все американские журналисты таковы».

При этом Пушков подчеркнул, именно такова «Ее Величество Либеральная Установка», о которой он писал ранее.

Напомним, в июле текущего года Алексей Пушков прокомментировал заявление немецкой газеты Deutsche Welle, о том, что в мессенджере Telegram «процветают экстремизм и насилие».

«На наш взгляд, насилие и экстремизм процветают в США. И этот видит весь мир, но не «Дойче Велле», — написал тогда сенатор.

По его словам, к сносу памятников, убийству «всех белых», и убийству «детей белых», призывают не в «Телеграмме». Этими призывами движения ВLM исписано бесчисленное количество стен в Америке. А в «Телеграмме» говорят о том, о чем запрещено говорить в Штатах, и о чем не пишет «Дойче Велле»: о том, что в 95% случаев чернокожие американцы погибают от рук других чернокожих американцев, о расовой ненависти в США, не только о белом, но и о черном расизме.