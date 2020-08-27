"Люди ждут от этого фильма и от жизни хэппи-энда": Манукян о "Шугалее-2"

Благодаря фильму "Шугалей" россиянам стало известно о том, что происходит в Ливии. Продолжение картины должен посмотреть каждый, заявил блогер Вадим Манукян.

Премьера фильма "Шугалей-2" состоится на одном из федеральных каналов в начале сентября. Об этом рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в Telegram-канале. Новый фильм о социологах из РФ, похищенных в Ливии, вызовет еще больший интерес публики. Те, кто посмотрел первую часть, желают узнать, что будет дальше.

По словам Манукяна, первая часть вызвала огромный общественный резонанс. Зрители ждут хэппи-энда, освобождения российских ученых и их возвращения на родину.

"Я думаю, "Шугалея-2" стоит смотреть всем, потому что эта история на сто процентов правдивая, практически документальная. Аналогов, подобных фильмов в РФ, на мой взгляд, еще не было — чтобы рассказывалось о судьбе людей, которые ровно в этот момент находятся в тюрьме, далеко, а о них снимают фильм", — сказал блогер в беседе с журналистами Nation News.

Работа над фильмом "Шугалей-2" уже завершена, в ближайшее время пройдут закрытые показы ленты.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены в Триполи, где работали по приглашению ливийской стороны. С мая прошлого года их удерживают в неофициальной тюрьме "Митига" без предъявления обвинений.