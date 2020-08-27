Как избежать вредоносных блокировщиков рекламы рассказали в Роскачестве

С навязчивой рекламой интернет-пользователи сталкиваются ежедневно. Чтобы от нее избавиться, россияне прибегают к использованию специальных блокировочных программ. Специалист пресс-службы Российской системы качества Виталий Киселев рассказал «Политике Сегодня», как избежать вредоносных помощников.

Скольких обманывают

На конец 2019 года рекламу в интернете блокировали 44% россиян, 26% из них ставили запрет на стороннюю информацию сразу на всех устройствах (данные Deloitte). Вместе с тем, аналитики из AdGuard обнаружили, что один из самых популярных браузеров — Chrome — содержит 295 вредоносных расширений. Именно они внедряют рекламу в результаты поиска Google и Bing. Так, в 2018 году более 20 млн пользователей загрузили фальшивые программы по блокировке рекламы. В них может содержаться все что угодно, вплоть до крадущего информацию вируса. Кроме того, количество рекламы может не сократиться, а увеличиться.

Проверяем название

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества призывают обратить внимание на название приложения или расширения. Не стоит вестись на популярные ключевые слова «adblock», «adguard» или «ublock». В ряде случаев они могут просто оказаться клонами известных приложений со слегка измененным названием или представлять собой смесь разных наименований. Главная цель «зловредов» — вызвать доверие и подтолкнуть пользователя к скачиванию. Эксперты советуют перейти на официальный сайт разработчика и найти ссылку на официальное приложение в магазине.

Сверяем разработчика

Также специалисты замечают, что нужно проверить и самого разработчика приложения. В магазинах расширений для браузеров указан сайт-источник плагина (программный блок, который встраивается в браузер и расширяет его возможности). В поисковике следует проверить, совпадает ли он с официальным сайтом разработчика. Если такой ссылки нет или она ведет на подозрительный по названию ресурс, от скачивания лучше воздержаться.

Смотрим на рейтинг

Эксперты советуют обращать внимание на оценку, которую плагину выставляют пользователи, и на общее количество загрузок. Если скачиваний всего лишь несколько сотен, это заставляет задуматься. Несмотря на то, что мошенники и в этом случае могут приписать фальшивые загрузки, до десятков миллионов — цифры, как у настоящих плагинов, докрутить не получится.

Помним о безопасности

Важно не забывать об антивирусе при активном интернет-серфинге вне зависимости от того, компьютер это или телефон. При этом, подчеркивают эксперты, антивирус также необходимо регулярно обновлять, чтобы устройство было готово к столкновению с новыми киберугрозами. В прошлом году Роскачество составило рейтинг антивирусов, который поможет защитить девайс.