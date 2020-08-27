Осташко назвал "отравление" Навального делом рук его соратников

Блогер Алексей Навальный и его окружение были побеждены их же оружием после того, как бизнесмен Евгений Пригожин заплатил долг признанного иноагентом ФБК перед комбинатом "Московский школьник", уверен главред издания Politrussia Руслан Осташко.

Предприниматель Евгений Пригожин выплатил долг за ФБК перед "Московским школьником". После этого бизнесмен заявил, что его юристы взыщут необходимые средства с участников структуры Навального. Политолог Руслан Осташко в свою очередь отметил, что таким образом бизнесмен применил к Навальному и его окружению их же излюбленное оружие — суды и давление финансами, передает его слова Федеральное агентство новостей.

"Мне очень импонирует в этой ситуации, что Пригожин действует в соответствии с любимым принципом либералов — финансовым давлением, победой в судах и т. д.", — считает Осташко.

Также публицист согласился с мнением о том, что блогера Навального наверняка могли отравить свои же люди.

"Что же касается заявления Евгения Пригожина, что Навального отравили его западные спонсоры, то эта версия кажется наиболее правдоподобной", — выразил свое мнение Осташко.

Ранее Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию с долгом ФБК, Навального и Любови Соболь следующим образом.

"Приходит много вопросов, что я буду делать дальше в отношении ФБК. Отвечаю сразу максимально развернуто, чтобы закрыть эту тему. Я очень надеюсь, что Навальный останется жив. Иначе не с кого будет "отрезать мясо по кусочку". С Любой Соболь мы договоримся, хотя некоторые предлагают взять ее в сексуальное рабство. Относительно ФБК, безусловно, я предприму все юридические действия, во время которых мир увидит, каким образом Навальный и его прихлебатели добывали свою информацию, как искажали и фальсифицировали ее", — цитирует слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Бизнесмен добавил, что "смерть или увечья Навального были выгодны исключительно его соратникам и хозяевам".