Публицист опасается за безопасность Навального в клинике "Шарите"

Состояние блогера и главы ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального и даже его смерть могут быть выгодны тем, кто спонсировал его продвижение в России. Свои опасения выразил политолог и публицист Сергей Карнаухов.

Оставить Навального в стороне после его провала на политической арене западные "друзья" не могут. Слишком много средств было вложено в его продвижение, объясняет Карнаухов. Поэтому состояние блогера или даже смерть может быть выгодна только его спонсорам.

"Соответственно, я понимаю, что для них лучший исход — это смерть Алексея Навального, и меня это невероятно беспокоит", — выразил свои опасения политолог.

Чтобы обезопасить Навального, эксперт предложил рассмотреть вопрос о присутствии российских врачей в немецкой клинике "Шарите", в которой сейчас находится блогер. Такая практика распространена в медицине, передает NationNews.

Политолог обратил внимание, что заинтересованные в недееспособности или смерти Навального могут быть даже в рядах оппозиции, но не в "провластных кругах". Пока не понятно, кто займет место "самого влиятельного оппозиционного политика России". Однако проследив за тем, как будет разворачиваться борьба, можно понять, кому сегодня выгодно состояние Алексея Навального.