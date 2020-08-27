Онищенко предложил провести консилиум с "Шарите" по Навальному

Немецкие специалисты не могут оценивать действия омских врачей и комментировать случай, произошедший с блогером Алексеем Навальным, считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Врачи из немецкой клиники "Шарите" сообщили 24 августа, что Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. После этого заявления специалисты из Германии стали избегать прессу и больше не комментируют состояние блогера. Российские врачи при обследовании Навального в Омске не обнаружили следов яда в крови пострадавшего.

Парламентарий Геннадий Онищенко считает, что немецкие врачи не имеют права ставить диагноз Навальному, так как в "острой" фазе заболевания с блогером находились омские специалисты, и именно они спасли жизнь пострадавшему, передает iReactor.

Онищенко рассказал, что самое правильное решение — провести консилиум российских и немецких врачей, чтобы узнать мнение друг друга и проанализировать данные обеих сторон.

"Человек — не машина, у каждого болезнь протекает по-разному. Консилиум является высшей формой поиска истины", — заявил Парламентарий.

Госпитализацию Навального также прокомментировал предприниматель Евгений Пригожин. Он выразил надежду, что блогер восстановит здоровье. Бизнесмен отметил, что смерть главы ФБК (признан иноагентом) никому не нужна в России.

Пригожин считает, что Навального могли отравить только его "западные хозяева". По мнению бизнесмена, больше никто в смерти блогера не заинтересован.