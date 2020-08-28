Москва «рогам» не верит

Московские троллейбусы — герои песен, стихов и фильмов. Их уход с транспортной арены столицы многие воспринимают болезненно, тем более троллейбусная сеть главного города России считалась крупнейшей и старейшей в мире. Европейские эксперты хватаются за голову, ведь за рубежом сейчас тратят немало денег, чтобы создать похожую инфраструктуру для электрического транспорта, а в РФ имеющееся богатство не ценят.

«Я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний, в случайный...»

Неравнодушные жители мегаполиса объединились в движение «Москвичи за троллейбус», обмениваются мнениями на странице во «ВКонтакте», создают петиции и направляют обращения к власти. У активистов есть союзники в лице других групп, направленных на спасение «рогатого» транспорта Москвы, но в последние дни настроения в сообществах одинаково пессимистичные.

Даты жизни троллейбуса, как на надгробиях, указывают в публикациях убитые горем пассажиры: 15 ноября 1933 — 25 августа 2020. За 87 лет «рогач» вдохновил на песни Окуджаву и Цоя, снялся в культовых советских фильмах «Берегись автомобиля» и «Первый троллейбус».

Кстати, последняя кинокартина, хоть и создавалась в Одессе, начинается кадром со второго троллейбусного парка на московской улице Новорязанской. Как раз до этой улицы столичный департамент транспорта оставит ходить единственную ретромашину, олицетворяющую ушедшую эпоху. Начинаться маршрут будет на площади трех вокзалов.

В Москве навсегда останется один троллейбусный маршрут ???? Он будет проходить от Комсомольской площади до Новорязанской улицы. Позднее запустим на нём два ретротроллейбуса. На других троллейбусных маршрутах – автобусы и электробусы (скоро их будет больше). pic.twitter.com/coeyldWmMw — Мосгортранс (@mosgortrans_ru) August 25, 2020

«Решение постепенно отказаться от работы троллейбусов дается нам с трудом, но мы понимаем, что это шаг вперед, — рассказал СМИ гендиректор Мосгортранса Леонид Антонов. — Будущее принадлежит инновационному электрическому транспорту».

С Антоновым, как ни странно, согласен лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший в интервью «Политике Сегодня», что троллейбус идеально подходил для полупустых дорог столицы, но не вписывается в современные реалии. Политик подчеркнул, что экологически чистый транспорт останется в памяти москвичей.

«А слезы так и катятся, и катятся из фар...»

Останется троллейбус и в многочисленных стихах, которые ему посвящали и Иосиф Бродский, и Самуил Маршак, и Эдуард Успенский. Строки автора, придумавшего Чебурашку, учитывая прощание общества с «рогатым» другом, звучат по-новому:

«Вот снова остановка,

И вот опять бульвар.

Бежит, бежит Троллейбус,

Спешит, спешит Троллейбус,

А слезы так и катятся

И катятся из фар».

Современные творцы синий транспорт, ставший брендом столицы, тоже вниманием не обделяли. Автор двух поэтических сборников Алина Серегина несколько лет назад написала доброе стихотворение «Ушастый троллейбус», но считает, что сможет писать о любимчике романтиков и без его фактического присутствия в городе.

«Не скажу, что потеряла объект вдохновения. Писать о троллейбусах можно, даже когда их нет, — улыбается поэтесса. — Но с решением властей не согласна. Видела много отзывов своих друзей — для них это серьезная потеря, ведущая к дискомфорту».

Алина Серегина уверена, что троллейбусы придавали городу «изюминку». Согласен с девушкой поэт и режиссер Егор Сальников, отмечающий, что будет испытывать бесконечную ностальгию по уходящей троллейбусной эпохе. Тем не менее москвич признается, что столица не должна оставаться законсервированной.

«В прошлое ушли конки, шапочки петушками, арбатские переулки, таксофоны и пустыри на окраинах. Я думаю, самое важное, что все эти вещи сохранятся в сердцах москвичей, как в музее памяти, — философствует режиссер. — А уже для детей моих троллейбус будет странным элементом из прошлой эры, как для меня, например, гладильная машинка».

Действительно, в развивающейся столице на смену «рогатому» общественному транспорту пришли электробусы. Пока их всего 450, но к 2024 году планируется пустить по улицам города более двух с половиной тысяч единиц инновационной техники. Правда, такую стратегию московских властей еще в 2016 году рьяно критиковали коммунисты и приглашенные ими эксперты на круглом столе в Мосгордуме.

«Менять троллейбусы на автобусы — это призыв "вперед в прошлое". Электробусы рассматривают во всем мире как замену дизельному автобусу, а никак не троллейбусу!», — заявлял четыре года назад председатель троллейбусного комитета Международного союза общественного транспорта Сергей Корольков.

Что особенно грустно — электробусов пока не хватает, чтобы заменит весь «рогатый» транспорт столицы. А от замены одного троллейбуса на один дизельный автобус в городскую атмосферу ежегодно дополнительно выбрасывается три тонны угарного газа, оксидов серы и оксидов азота и 200 килограммов твердых микрочастиц.

«Вошли с тобою мы на Садовой в дождем омытый троллейбус новый...»

Шоферы, проработавшие в троллейбусных парках не год и не два, вдруг стали героями многочисленных интервью. Случайные пассажиры, узнавая, что коллеги Светки из «Первого троллейбуса» уходят в прошлое, стали с ними фотографироваться.

29-летний Сергей Безруков десять лет посвятил профессии, в прошлом году занял второе место на конкурсе мастерства водителей троллейбуса и получил премию в 200 тысяч рублей. Признается, что обиженных на решение властей коллег очень много, тем более у многих кредиты.

«Водителям троллейбуса переучиваться на автобус и электробус очень тяжело, ведь за рулем троллейбуса всегда две дороги: одна, по которой едешь, и штанги, — объясняет разницу в вождении полный тезка известного актера. — Поэтому сейчас на учебе "гаишники" видят, кто до этого управлял троллейбусом, ведь мы поглядываем наверх».

Поглядывающие наверх жалуются, что «автобусники» — нелюдимые и зажатые, а их коллектив походил на семью. Генеалогическое древо этой семьи уходит корнями во времена, когда на улицах Москвы троллейбусы смотрелись футуристично, а не устарело, как считает современное руководство города.

Удивительный факт, но в самом начале своего пути «рогатые» были даже двухэтажными, на английский манер. Возили такие аппараты до 100 пассажиров, 72 из которых могли сидеть. Тогда же электрический транспорт обзавелся вентиляцией, отоплением, изящной отделкой салона и табло «свободных мест нет».

Со временем от второго этажа пришлось отказаться: на отечественных дорогах у машины появлялась опасная раскачка, а лестница на второй этаж обрастала наледью, так что зимой подниматься туда было просто опасно. В военный период все двухэтажные троллейбусы пустили на металлолом, но жить и развиваться «рогатый» транспорт не переставал даже в самые тяжелые для страны времена.

В конце шестидесятых для пассажиров поставили кассы-полуавтоматы. За десять лет до этого предлагали передавать водителю за проезд под лозунгом «совесть — лучший контролер». Билет на троллейбус стоил четыре копейки, а поездка на нем, если верить советским фильмам, могла превратиться во всеобщее обсуждение подарка на свадьбу молодоженам или дискуссию о качествах современного поколения.

В общем-то атмосфера в московском троллейбусе с тех пор не особо изменилась. Никуда не делся запах оставшихся где-то дерматиновых сидений (кстати, большое преимущество, что горючим в салоне не пахло, в отличие от дизельного транспорта), мерное покачивание во время пути, успокаивающий белый шум электромотора. Троллейбус оставался символом философствования у окошка во время пути, особенно когда нужно было мудро принять, что все в жизни может подождать, если слетели «рога».

А вдруг и это решение о закрытии троллейбусных парков — просто слетевшие «рога» в истории ветерана общественного транспорта столицы? Кто знает, может, электробусы не смогут заменить электрических стариков, и к москвичам еще вернется вдохновлявший многие поколения синий троллейбус. Ведь если кондуктор кричит «конечная», сидящий в салоне знает, что будет и новый круг.