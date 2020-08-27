Белашко о переменах на Украине: 14-ый год покажется детским утренником

Политолог Сергей Белашко считает, что Украину раздирают внутренние противоречия, которые приведут страну к печальному исходу. По его словам, те, кто вчера кричали «Слава Украине» и исповедовали одни и те же ценности, сегодня готовы воевать между собой.

Довольно ярко противоречия проявились на праздновании Дня независимости Украины, продолжил политолог. Праздник не объединил страну, а наоборот продемонстрировал разношерстность.

«Этот праздник, он очень напоминает пир во время чумы, когда люди, собравшиеся за большим праздничным столом, смотрят друг на друга с плохо скрываемой ненавистью, видя в своем собутыльнике и сотрапезнике источника смертельной заразы», — сказал Сергей Белашко в комментарии "ПолитНавигатору".

Политолог назвал риторическим вопросом длительность подобного празднества. Поскольку у основных социальных групп украинского общества нет мотивации для поиска пути к примирению и консенсусу ради выработки неких общих смыслов и наполнения существующих институтов. При этом, конфликт сохраняется.

«И дальше мы смотрим — вчерашние побратимы уже сегодня — смертельные враги», — отметил Сергей Белашко.

Украинский лидер Владимир Зеленский становится олицетворением зла для некоторой части украинского общества, продолжил политолог. Однако, если завтра действующий президент исчезнет, то появится другой, но и его быстро крутанет маятник взаимной неприязни и ненависти.

«Поэтому, резюмируя на основании этих предпраздничных, праздничных и постпраздничных обсуждений, я могу сделать однозначный вывод, что ничего хорошего в ближайшем будущем Украину не ждет, что ни о каком единении, гармонизации, примирении и выработки какой-то общей системы ценностей речь не идет», — высказался Сергей Белашко.

Даже одинаковые идеологические позиции не спасут ситуацию, потому что люди все равно найдут повод, причину, основание для какой-то взаимной ненависти, вражды, конфронтации, считает политолог.