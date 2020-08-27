Ветеран СВР об «отравлении» Навального: Он стал расходным материалом спецслужб Запада

Международная группа Bellingcat, позиционирующая себя как независимый журналистский проект, сообщила, что немецкая клиника Charite, где в настоящий момент проходит лечение блогер Алексей Навальный, подтвердила версию о его отравлении.

По данным расследователей, Навальный якобы мог быть отравлен тем же веществом, что и болгарский бизнесмен Емельян Гебрев в 2015 году. Речь идет о нервном токсине, по составу схожим с зарином и сильнодействующим препаратом «Новичок».

Однако официальный представитель медучреждения Мануэла Цингл назвала сообщение Bellingcat спекуляцией.

«Мы проинформируем общественность, когда появятся новые сведения, и просим с пониманием отнестись к тому, что мы не комментируем предположения и спекуляции», — сказала Цингл.

Член Совета Федерации от Рязанской области, ветеран Службы внешней разведки РФ Игорь Морозов в беседе с «Политикой Сегодня» заявил, что интернет-издание Bellingcat, известное своими расследованиями на основе анализа открытых данных, в действительности выполняет политический заказ от британской разведки.

«Они [медики Charite] сделали профессиональные анализы и понимают, что там близко ничего нет из того заключения, что сделали Bellingcat. Это известная компания, которая находится на содержании у спецслужб, отрабатывая различные версии, предложенные им, в первую очередь, английской разведкой. Они показали себя как ангажированная компания в деле Скрипаля, и поэтому совершенно очевидно, что они должны были проявиться в ситуации с Навальным», — полагает сенатор.

Морозов выразил мнение, что немецкие врачи сейчас находятся под большим информационным давлением, которое на них оказывают не только западные СМИ, но и канцлер Германии Ангела Меркель. Собеседник ПС полагает, что нежелание медиков оглашать выводы также может говорить о том, что тяжелое состояние Навального стало следствием приема медицинских препаратов.

«Если он принимал препараты и не смог совместить это со своим ослабленным здоровьем, то это никоим образом не может быть виной наших врачей, а уж тем более спецслужб. Никто не собирается следить за его здоровьем, держать его на контроле, он не член Политбюро советского периода. Он сам должен это контролировать, а не летать по всей стране в тот период, когда он находится в таком тяжелом психологическом и физическом состоянии, еще и под подпиской о невыезде, что вообще незаконно», — выразил мнение сенатор.

Вместе с тем, Игорь Морозов не исключил, что Алексей Навальный стал жертвой провокации со стороны западных спецслужб.

«Уж более негативне йшего влияния для имиджа России не могло быть в связи с его случайным кризом. В то же время мы не можем всем оппозиционерам представлять ФСО. Они просто не заслуживают этого перед нашим Отечеством. А то, что они сами могут себя травить и являться жертвами провокации спецслужб… Это расходный материал. Это должны знать все те, кто сегодня обслуживает западные спецслужбы и информационные каналы войны, которую они объявили нашей стране», — полагает Морозов.

Сенатор добавил, что в ситуации с Навальным российской стороне следует сохранять спокойствие.

«Я уверен, что врачи в Омске взяли все анализы, они у нас есть, мы всегда можем показать мировой общественности, если она действительно хочет объективного освещения того, что произошло» — подытожил собеседник агентства.

В четверг, 20 августа, самолет, летевший из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Навального госпитализировали в омскую больницу скорой медицинской помощи №1. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила о токсическом отравлении, однако врачи не обнаружили в организме блогера ядов или его следов. Рабочим диагнозом медики назвали нарушение обмена веществ. В субботу Навального перевезли в берлинскую клинику Charite.

Главврач омской больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что коллеги из Charite констатировали «стабильно тяжелое состояние» пациента и выразили благодарность российским медикам за спасение его жизни. Позже врачи немецкой клиники сообщили о следах отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник сообщил, что Навальному стало плохо после того, как он выпил банку энергетика. По данным источника ФАН в ФБК, блогер более месяца принимал антидепрессанты.