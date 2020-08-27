Amnesty International: боевики ПНС Ливии похитили минимум 6 демонстрантов
Боевики так называемого Правительства национального согласия Ливии применяют оружие против мирных демонстрантов. Об этом рассказали в Amnesty International, потребовав освободить всех похищенных участников протестов.
Сотрудники Amnesty International изучили свидетельские показания и видеозаписи с места происшествий в Триполи, на основании которых заявили о похищении по меньшей мере шести мирных демонстрантов и ранении нескольких человек в результате обстрела протестующих боевиками, пишет Федеральное агентство новостей.
Заместитель регионального директора Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Дайана аль-Тахави отметила, что так называемое Правительство национального согласия ответственно за обеспечение права местного населения на мирные протесты, а также обязано позаботиться об их безопасности. Однако вместо этого ПНС позволило боевикам подавлять протесты самыми жестокими методами.
"Мы призываем ПНС немедленно провести тщательное, беспристрастное, независимое расследование неоправданного применения силы против протестующих и обеспечить привлечение к ответственности всех виновных", — потребовала Дайана аль-Тахави.