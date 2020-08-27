Amnesty International: боевики ПНС Ливии похитили минимум 6 демонстрантов

Боевики так называемого Правительства национального согласия Ливии применяют оружие против мирных демонстрантов. Об этом рассказали в Amnesty International, потребовав освободить всех похищенных участников протестов.

Сотрудники Amnesty International изучили свидетельские показания и видеозаписи с места происшествий в Триполи, на основании которых заявили о похищении по меньшей мере шести мирных демонстрантов и ранении нескольких человек в результате обстрела протестующих боевиками, пишет Федеральное агентство новостей.

Заместитель регионального директора Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Дайана аль-Тахави отметила, что так называемое Правительство национального согласия ответственно за обеспечение права местного населения на мирные протесты, а также обязано позаботиться об их безопасности. Однако вместо этого ПНС позволило боевикам подавлять протесты самыми жестокими методами.