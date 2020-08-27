Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:31   27 Августа 2020
Происшествия

Убившего 50 человек в Новой Зеландии приговорили к пожизненному заключению

Убившего 50 человек в Новой Зеландии приговорили к пожизненному заключению

Террорист Брентон Таррант, убивший  50 человек в мечетях Новой Зеландии, приговорен к пожизненному заключению. 

Таррант виновен в 51 убийстве и 40 покушениях на убийство, а также в совершении теракта. По мнению вице-президента Международного комитета защиты прав Александра Ионова, приговор в Новой Зеландии может стать для преступника билетом в комфортную жизнь, передает канал "360".

Ионов считает, что Тарранта лучше бы отправить в США или российские колонии, так как в Новой Зеландии одни из самых лучших тюрем, которые отличаются комфортом. Эксперт рассказал, что там его как будто посадят в детский лагерь с доступом к телевизору и интернету. У убийцы будет трехразовое питание и занятия спортом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #тюрьма #таррант #Новозеландия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...