Убившего 50 человек в Новой Зеландии приговорили к пожизненному заключению

Террорист Брентон Таррант, убивший 50 человек в мечетях Новой Зеландии, приговорен к пожизненному заключению.

Таррант виновен в 51 убийстве и 40 покушениях на убийство, а также в совершении теракта. По мнению вице-президента Международного комитета защиты прав Александра Ионова, приговор в Новой Зеландии может стать для преступника билетом в комфортную жизнь, передает канал "360".

Ионов считает, что Тарранта лучше бы отправить в США или российские колонии, так как в Новой Зеландии одни из самых лучших тюрем, которые отличаются комфортом. Эксперт рассказал, что там его как будто посадят в детский лагерь с доступом к телевизору и интернету. У убийцы будет трехразовое питание и занятия спортом.