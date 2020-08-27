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18:10   27 Августа 2020
Политика

Лавров и Макей провели телефонные переговоры

Лавров и Макей провели телефонные переговоры

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем, об этом сообщает российское ведомство.

В ходе переговоров Лавров и Макей подчеркнули необходимость нормализации обстановки через национальный диалог. Кроме того, стороны заявили о недопустимости вмешательства извне во внутриполитические процессы в Белоруссии.

Как заявил Сергей Лавров, Россия неизменно готова оказывать народу Белоруссии союзническую поддержку, сообщает МИД России. Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства сообщил Макею о недавних переговорах с зарубежными партнерами, в рамках которых они обсуждали ситуацию в республике. Главы МИД других стран отмечали необходимость скорейшей нормализации ситуации в стране при уважении правопорядка и норм Конституции.

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Автор: Илья Романович
#россия #белоруссия #мид рф

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