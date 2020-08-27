"Расскажите всем знакомым": певица Стоцкая призвала спасти Шугалея из ливийского плена

Российская певица и актриса Анастасия Стоцкая обратилась к пользователям Сети с просьбой рассказать окружающим о судьбе социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, вторая часть фильма о которых выходит этой осенью.

Российские граждане попали в плен в Ливии. Долгое время они находятся в неофициальной тюрьме "Митига", известной жестоким обращением с заключенными.

"В наших силах помочь ему. Расскажите всем своим знакомым об этой проблеме, пишите посты в соцсетях и говорите, говорите и еще раз говорите об этом... только так мы сможем вернуть Макса домой!" — призвала поклонников Стоцкая.

Первый фильм "Шугалей" вызвал бурную реакцию среди аудитории. Люди отметили профессиональную работу актеров и создателей картины. В ближайшее время в свет выйдет "Шугалей-2", которую многие ожидают с нетерпением.