Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:09   27 Августа 2020
Общество

"Расскажите всем знакомым": певица Стоцкая призвала спасти Шугалея из ливийского плена

"Расскажите всем знакомым": певица Стоцкая призвала спасти Шугалея из ливийского плена

Российская певица и актриса Анастасия Стоцкая обратилась к пользователям Сети с просьбой рассказать окружающим о судьбе социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, вторая часть фильма о которых выходит этой осенью.

Российские граждане попали в плен в Ливии. Долгое время они находятся в неофициальной тюрьме "Митига", известной жестоким обращением с заключенными.

"В наших силах помочь ему. Расскажите всем своим знакомым об этой проблеме, пишите посты в соцсетях и говорите, говорите и еще раз говорите об этом... только так мы сможем вернуть Макса домой!" — призвала поклонников Стоцкая.

"Расскажите всем знакомым": певица Стоцкая призвала спасти Шугалея из ливийского плена

Первый фильм "Шугалей" вызвал бурную реакцию среди аудитории. Люди отметили профессиональную работу актеров и создателей картины. В ближайшее время в свет выйдет "Шугалей-2", которую многие ожидают с нетерпением.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#премьера #стоцкая #шугалей-2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...