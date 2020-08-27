Смольный учредил премию для призеров XIX зимних Сурдлимпийских игр

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об учреждении премии для призеров XIX зимних Сурдлимпийских игр и их тренеров.

Зимние Сурдлимпийские игры прошли в 2019 году в долине Вальтеллина-Валькьявенна, Италия. Решение о награждении конкретных спортсменов будет приниматься комиссией по назначению и выплате премий на основе ходатайств, которые подали в комитет по физической культуре и спорту. Премию получат спортсмены, занявшие первые места в командных или индивидуальных соревнованиях, а также их тренера, сообщается на официальном сайте администрации города.

Губернатор Петербурга ранее утвердил документ, на основании которого ученые города получат гранты на 100–150 тыс. рублей, передает телеканал "360". Беглов отметил, что для Петербурга сейчас важно поддержать и обеспечить всем необходимым молодых перспективных специалистов.