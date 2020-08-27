Преследуемые в Белоруссии граждане могут получить протекцию Украины

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль пообещал гражданам Республики Беларусь, что на территории страны они могут найти защиту, если их преследуют на родине.

Испытывающие на себе давление и преследование белорусских властей из-за начавшихся в республике протестов могут быть под протекцией Киева. Украина готова предоставить белорусам такую защиту, написал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.