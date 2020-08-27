Вассерман уверен, что Навальный мог отравиться только собственными усилиями

Публицист Анатолий Вассерман уверен, что смерть блогера Алексея Навального может быть на руку только его соратникам, а его "отравление" произошло из-за плохого качества алкоголя и принимаемых наркотиков.

Анатолий Вассерман согласился с ранее озвученным мнением петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, согласно которому смерть главы признанного в России иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального будет полезна лишь его подельникам, власти она невыгодна. Мнение предпринимателя приводила пресс-служба компании "Конкорд".

"Я абсолютно согласен с позицией Евгения Пригожина. <...> Стоит еще сказать, что у блогера ничего не получается в своей деятельности", — отметил Вассерман в беседе с изданием "НьюИнформ".

По мнению Вассермана, в "отравлении" Навального нет виновных, кроме самого одиозного блогера. Недомогание он мог почувствовать из-за плохого качества наркотических веществ и самогона, которые употреблял в ночном клубе.

"Навального никто не травил, кроме него самого. В том ночном клубе, где он гулял, качество наркоты и самогона такое, что нормальные люди его обходят десятой дорогой", — добавил собеседник издания.

Алексей Навальный 22 августа был экстренно перевезен в немецкую клинику "Шарите", которая давно стала "пристанищем" для оппозиционеров, выставляющих себя "жертвами режима".