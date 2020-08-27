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17:49   27 Августа 2020
Общество

Вассерман уверен, что Навальный мог отравиться только собственными усилиями

Вассерман уверен, что Навальный мог отравиться только собственными усилиями

Публицист Анатолий Вассерман уверен, что смерть блогера Алексея Навального может быть на руку только его соратникам, а его "отравление" произошло из-за плохого качества алкоголя и принимаемых наркотиков.

Анатолий Вассерман согласился с ранее озвученным мнением петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, согласно которому смерть главы признанного в России иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального будет полезна лишь его подельникам, власти она невыгодна. Мнение предпринимателя приводила пресс-служба компании "Конкорд".

"Я абсолютно согласен с позицией Евгения Пригожина. <...> Стоит еще сказать, что у блогера ничего не получается в своей деятельности", — отметил Вассерман в беседе с изданием "НьюИнформ".

По мнению Вассермана, в "отравлении" Навального нет виновных, кроме самого одиозного блогера. Недомогание он мог почувствовать из-за плохого качества наркотических веществ и самогона, которые употреблял в ночном клубе.

"Навального никто не травил, кроме него самого. В том ночном клубе, где он гулял, качество наркоты и самогона такое, что нормальные люди его обходят десятой дорогой", — добавил собеседник издания.

Алексей Навальный 22 августа был экстренно перевезен в немецкую клинику "Шарите", которая давно стала "пристанищем" для оппозиционеров, выставляющих себя "жертвами режима".

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Автор: Ирина Большунова
#вассерман #госпитализация #навальный

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