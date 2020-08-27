В Общественной палате предлагают оштрафовать Google

Корпорация Google зарабатывает деньги на территории России, при этом не соблюдая законодательство страны. Чтобы заставить компанию жить по российским законам, следует ввести штрафы с ее денежного оборота, заявили в Общественной палате России.

В России недостаточно инструментов для защиты цифрового пространства, отметили эксперты в ходе круглого стола. Способом давления на такие компании, как Facebook, Instagram и YouTube может стать запрет на деятельность иностранных компаний на территории России. Но это является крайней мерой, заявил учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев.

То, что можно осуществить уже сейчас — наложение штрафов на Google и компании, которые не желают работать в российском правовом поле. Штраф должен взиматься с оборотного общемирового заработка корпорации, тогда сумма штрафа составит миллионы долларов, пишет издание "Царьград".

Ощутимая потеря прибыли заставит представителей корпорации задуматься об урегулировании спора. Тогда Google может перестать диктовать собственные правила. Как показывает практика Евросоюза, компании не реагируют на минимальные штрафы, отметил Малофеев.