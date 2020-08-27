Врач-геронтолог Ведов рассказал, как победить деменцию

Деменция – это синдром, при котором у пожилых людей происходит деградация мышления, памяти, поведения и способности выполнять повседневные действия. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» врач-геронтолог, основатель клиники долголетия Vedov Clinic Юрий Ведов рассказал, как сохранять «чистый разум» даже в преклонном возрасте.

«Если человек в пожилом возрасте изучает иностранные языки, читает научные статьи, у него широкий круг интересов, он занимает себя творчески или по работе, то у него мозг будет соответствовать 45–50 годам. А если человек рано уходит на пенсию, у него исчезают стимулы, мотивация чем-то заниматься, пропадает интерес к саморазвитию, то "угасание" разума происходит очень быстро», — заявил специалист.

По словам Ведова, человек может снизить риск появления деменции проявлением активности: чем шире круг интересов и занятий даже на пенсии, тем активнее работает мозг. Врач привел в пример Страну восходящего солнца — японцы после выхода на пенсию начинают путешествовать по стране и загранице, всячески стараются «не сидеть без дела».

Именно поэтому даже 80-летним или 90-летним жителем Японии можно разговаривать практически на любую тему: они в прекрасной форме и ежедневно занимают свой мозг, не давая шансам деменции проникнуть в их жизнь, сказал спикер.

Ведов также разрушил миф вокруг того, что люди, часто употребляющие алкоголь, меньше подвержены воздействию деменции. Медик сослался на собственный опыт работы с людьми, которые неравнодушны к горячительным напиткам.

«У меня в клинике есть темнопольный микроскоп и есть капилляроскоп. С помощью них я наблюдал сотни случаев среди моих пациентов: если человек выпивает два бокала вина или, не дай бог, еще больше алкоголя, у него в течение десяти дней мембраны всех эритроцитов становятся как иголки, а сами эритроциты слипаются. Это значит, что после этого они не могут пройти через мелкие капилляры», — объяснил Ведов.

Таким образом, миф о том, что алкоголь отсрочивает деменцию, а вино расширяет сосуды, так и остается мифом, подчеркнул врач. После любого принятия горячительных напитков у клеток крови нарушаются их прямые функции и проходимость через сосуды. Спикер призвал не связывать наступление деменции и функционирование организма только лишь с продуктами питания или напитками:

«Это, скорее, вопрос образа жизни. Если интеллект активно работает и человек интересуется темой продления жизни, то все у него будет хорошо. Можно использовать дополнительные процедуры. К примеру, капилляротерапия и натирание бальзамами. Одна такая часовая процедура улучшает состояние сосудов сразу же практически до идеального состояния».

На вопрос о том, почему у россиян продолжительность жизни меньше, чем в Японии, врач-геронтолог сослался на недостаточный уровень жизни людей в отдаленных уголках огромной страны. Например, небольшие зарплаты рабочих в Сибири накладываются на нервозность и привязанность к алкогольным напиткам. Человеку в таком состоянии трудно противостоять даже элементарным болезням, не говоря уже о том, чтобы полностью обеспечить активную работу мозга.

«Трудно при таких условиях быть таким же спокойным, как, к примеру, жители Гонконга или Токио. У них там продолжительность жизни примерно 83 года, а у нас мужчина в среднем живет 69 лет. Сказывается соответствующий уровень жизни, плюс внимание к алкогольным напиткам, особенно в периферии. Где-то снижена мотивация у людей, не работает сама по себе идеологическая система», — добавил Ведов.

Ключом к решению проблемы может стать обязательная диспансеризация, которая работала в стране до перестройки (1985—1991 года). Тогда человек периодически проходил полное медицинское обследование и был в курсе практически всех процессов, которые происходят в его организме в течение жизни. Сейчас от такой практики отошли в сторону добровольной, посетовал эксперт.

«Я смотрю не по тому, что происходит в стране с диспансеризацией, а по тому, какие пациенты ко мне приходят. Иногда приходят люди, у которых в желудке раковая опухоль весом в полтора килограмма. После вопросов выясняешь, что человек просто 20 лет не делал элементарное УЗИ [ультразвуковое исследование]. Не хочу ничего плохого сказать про Минздрав или правительство, я просто сужу по людям, которые ко мне приходят», — заключил Юрий Ведов.

Справка ПС

Диспансеризация — комплекс мероприятий, состоящий из профилактического медосмотра и дополнительных обследований. Регулярное прохождение позволяет пациенту следить за здоровьем и может выявить риск развития хронических заболеваний.

В России она проводится раз в три года: в 2020 году пройти обследования могут люди в возрасте 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. При достижении сорокалетнего возраста диспансеризацию следует проходить ежегодно. С прошлого года поликлиники стали проводить диспансеризацию по вечерам и субботам. Помимо этого, россияне имеют право взять выходной день для обследования.