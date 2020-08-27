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17:10   27 Августа 2020
Армия

Ливийцы уверены, что свержение Башаги приблизит решение кризиса в стране

Ливийцы уверены, что свержение Башаги приблизит решение кризиса в стране

Отстранение главы "МВД" Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаги от занимаемой им должности поспособствует урегулированию кризиса в государстве, считают ливийские граждане.

Граждане Ливии недовольны Башагой из-за многочисленных связей главы "МВД" с террористическими группировками, странных устремлений и неспособности контролировать обстановку в стране. Публикация с призывом к смещению Башаги с поста "министра внутренних дел" появилась на странице в соцсети одного из ливийских активистов, передает ФАН. Мужчина уверен, что кризис в государстве удастся разрешить, если Башага будет отстранен от должности. Призыв активиста поддержало множество пользователей Сети.

"Министр внутренних дел" ПНС Ливии ранее бежал из страны в Турцию из-за непрекращающихся массовых митингов против преступного режима Файеза Сарраджа. Ливийцы выражают недовольство условиями жизни в государстве, а также засильем наемников из Сирии и других стран.

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Автор: Василий Пименов
#ливия #пнс #Башага

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