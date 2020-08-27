Ливийцы уверены, что свержение Башаги приблизит решение кризиса в стране

Отстранение главы "МВД" Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаги от занимаемой им должности поспособствует урегулированию кризиса в государстве, считают ливийские граждане.

Граждане Ливии недовольны Башагой из-за многочисленных связей главы "МВД" с террористическими группировками, странных устремлений и неспособности контролировать обстановку в стране. Публикация с призывом к смещению Башаги с поста "министра внутренних дел" появилась на странице в соцсети одного из ливийских активистов, передает ФАН. Мужчина уверен, что кризис в государстве удастся разрешить, если Башага будет отстранен от должности. Призыв активиста поддержало множество пользователей Сети.

نطالب السيد رئيس المجلس الرئاسي الاطاحة بوزير الداخلية في أسرع وقت تمرد وزير الداخلية و طموحه الغير مسبوق وعدم طاعته و انضباطه اصبح محل شك كبير وعلى الحكومة اتخاد التدبير الأزمة سريعا #حكومة_الوفاق_الوطني_شرعيتنا — ابراهيم قصودة ???????????????? (@EbrahimGasuda) August 27, 2020

"Министр внутренних дел" ПНС Ливии ранее бежал из страны в Турцию из-за непрекращающихся массовых митингов против преступного режима Файеза Сарраджа. Ливийцы выражают недовольство условиями жизни в государстве, а также засильем наемников из Сирии и других стран.