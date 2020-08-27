Путин призвал ускорить строительство дорог в России

Открытие трассы "Таврида" в Крыму состоялось в присутствии президента РФ Владимира Путина и министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Оценив качество трассы, президент призвал к ускорению строительства дорог по всей России.

Заявление о дополнительном выделении 100 млрд рублей на развитие российской дорожной инфраструктуры президент РФ Владимир Путин сделал 23 июля. Тогда же он отметил, что деньги получат те регионы, которые быстро и качественно строят и ремонтируют дороги. После открытия трассы "Таврида" в беседе с рабочими, как сообщает ТАСС, Путин выразил надежду, что по всей России дороги будут строиться быстрее.