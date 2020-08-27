Сторонники Сарраджа совершили нападение на посольство Ливии в Минске

Сторонники главы так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа атаковали посольство Ливии в Минске. Нападавших было около 30 человек, сообщили очевидцы.

Злоумышленники перелезли через забор, при себе у них были болгарки. С их помощью сторонники ПНС взломали дверь. Также нападавшие избили временного поверенного в делах Ливии.

Одним из нападавших был бывший военный атташе, сторонник ПНС Ливии. По словам очевидцев, на территории посольства Ливии в Белоруссии сейчас находятся сотрудники КГБ, которые изучают записи с камер видеонаблюдения, передает Федеральное агентство новостей.

Пресечь нападение на здание посольства Ливии в Минске пыталась белорусская милиция, но так как дипломатическое представительство является территорией суверенной Ливии, правоохранителям был дан приказ не вмешиваться.

Представители так называемого Правительства национального согласия угрожают сторонникам ЛНА расправой, если те не покинут здание посольства Ливии в Минске.