Алена Апина в своем Instagram пригласила на премьеру "Шугалея-2"

Нашумевший документальный боевик "Шугалей-2" выйдет на экраны в сентябре. Алена Апина в своем Instagram поддержала российских социологов, по истории которых снят фильм.

Российская певица написала, что многим людям нужна помощь, но больше всего нуждаются в ней ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Она привлекла внимание своих поклонников, чтобы рассказать о фильме и помочь освободить из ливийской тюрьмы незаконно заключенных социологов. Апина считает, что картину "Шугалей-2" должен посмотреть каждый.

"Пусть каждый знает, что русские своих не бросают!" — пишет Алена Апина в своем посте.

Певица поддерживает Шугалея и Суэйфана, а также приглашает всех посмотреть фильм.