Фильм "Шугалей-2" должен быть максимально корректным и приближенным к реальности. Об этом заявил российский востоковед и старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин.

Фильм "Шугалей", вышедший в мае этого года, рассказывает о судьбе российских социологов, которые были похищены в Ливии. С мая прошлого года ученых удерживают в неофициальной тюрьме "Митига" без предъявления обвинений.

Создатели картины "Шугалей" анонсировали выход второй части ленты, которая будет не менее захватывающей, чем первая. Премьера планируется на осень.

По словам старшего научного сотрудника МГИМО Юрия Зинина, фильм "Шугалей" вызвал огромный общественный резонанс.

"Скоро на экраны выходит "Шугалей-2". Авторы фильма обещают еще более глубокое раскрытие персонажей и погружение в мир, в котором они в данный момент вынуждены находиться. Ситуация в Ливии такова: есть несколько противоборствующих лагерей, каждый из которых стремится каким-то образом доказать собственное превосходство", — заявил Зинин в беседе с журналистами "НьюИнформ".

Востоковед подчеркнул, что удерживание российских ученых в "Митиге" - это попытка так называемого Правительства национального согласия доказать свое превосходство. Российским делегациям обещают в скором времени освободить россиян, потому что ливийцы желают видеть Россию своим союзником.

Российские дипломаты поддерживают контакты со всеми сторонами ливийского кризиса, в том числе с теми, кто задействован в инциденте с российскими учеными. Однако ситуация непростая.