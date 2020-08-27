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21:00   27 Августа 2020
Ближнее зарубежье

«Говорить не буду». Почему абхазы не любят вспоминать о войне с Грузией

«Говорить не буду». Почему абхазы не любят вспоминать о войне с Грузией

В год 75-летия Победы редкого ветерана можно встретить в здравии. Подрастающее поколение россиян о Великой Отечественной войне знает и говорит меньше, чем их родители. А ведь это принципиально важно — услышать от бабушки или дедушки неподдельное «не дай Бог», когда речь заходит о боевых действиях.

Такой же искренний и тяжелый вздох стариков можно услышать в Абхазии, которая вчера отмечала очередную годовщину провозглашения независимости. Раны здесь значительно свежее, ведь война с Грузией закончилась в 1993 году.

Гудаута — курорт на побережье автономной республики. 30 лет назад снаряды до города не долетели, но памятниками героям усыпаны все парки и скверы. Таксист, продавец, случайный прохожий — каждого жителя коснулась война.

«Говорить не буду». Почему абхазы не рассказывают о войне с Грузией

Военный музей, тем не менее в Гудауте закрыт. Режима работы на входе нет. Молодые абхазы неподалеку рекомендуют зайти в любой двор, если хочется послушать рассказы бравых солдат. Подходящих под описание встречаю на рынке.

«Я говорить не буду, — хмурится пенсионер, взирая на товарища. — Сходите в сообщество инвалидов».

Квартал бесконечных лавок с мороженым за ностальгические 15 рублей, и ты у бетонного пандуса для коляски. Вывески нет, здание полуразрушено. Таких здесь немало. В этом — кабинет с флагом, курящий директор и женщина с картотекой. Спустя пару минут недоверчивого осмотра пресс-карты, они скажут, что люди вспоминать о войне не хотят.

«Больше 500 человек [остались] только по Гудауте, — считает инвалидов женщина. — У кого контузия, кто зрение потерял, у кого ноги нет. Правительство оплачивает лечение, курорты, протезирование».

Бизнесмены тоже участвуют. Накрывают столы 30 сентября — в день победы. На фотографиях с праздников вижу женщин. Они в стороне не остались — были медсестрами. Другие спасали детей, прятались в деревнях и горах, пытались бежать.

В 1992 году перегруженный вертолет МИ-8 российских миротворческих сил, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту, был сбит прицельным выстрелом грузинской ракеты. В день трагедии — 14 декабря — абхазы не перестают нести цветы к городскому мемориалу, поминая 85 невинных жертв, среди которых были даже младенцы.

В сообществе инвалидов разводят руками — мол, приходите в другой день. Впереди неделя выходных, посвященная Дню независимости республики.

«Говорить не буду». Почему абхазы не рассказывают о войне с Грузией

На этой же улице, ближе к морю, ветхий дом с решетками на окнах. Местные порекомендовали заглянуть и сюда. Это редакция гудаутской газеты «Бзыбь». В пустых комнатах старая мебель, компьютеров нет. Сейф, пара столов, стулья, электрическая плита и турка — куда без кофе на юге.

Пожилая Флора Константиновна — сотрудница бухгалтерии — встречает широкой улыбкой. До войны она работала в РАЙПО, где среди 60 работников встречались и грузины. В то время их в Абхазии было немало. Многие потом побросали дома и убежали, а когда конфликт только разгорался, восстали против коренного населения прямо на его территории.

«Говорить не буду». Почему абхазы не рассказывают о войне с Грузией

Флора Константиновна называет себя советским товарищем, утверждает, что нация раньше не играла никакой роли. Все дружно трудились вместе. По словам пенсионерки, многие грузины не хотели участвовать в боевых действиях, а преступления на территории республики совершали маргинальные кадры.

«Не настоящие грузины, а наркоманы, детдомовские. Им все равно было, в кого стрелять», — рассуждает бухгалтер.

Племянник собеседницы защищал родину в столице, вернулся в Гудауту живым и здоровым, но о том, что происходило, говорить не любит. Правда, поделился случаем: был приказ обойти все вражеские дома, уничтожить их жителей. За дверью одного из них стояла грузинская женщина, невероятно похожая на мать героя. Он ее не тронул, а начальству сказал, что в здании никого не обнаружил.

«Не все могут убивать тоже. Или ты “наколотый” должен быть», — размышляет дама.

Сотрудница редакции, содрогаясь, вспоминает 14 августа 1992 года, когда по телевизору услышала объявление о начале агрессии со стороны уже независимой к тому моменту Грузии. И тут же дает выпуск газеты, где на русском языке статья о том, как вели себя в этот день ее соотечественники. Хирбей Кварацхелия — герой материала — собирался на охоту, но услышав новости, поехал в Сухум. И прошел всю войну, потеряв немало друзей.

«Врагу не пожелаю», — повторяет через каждые пять минут Флора Константиновна.

«Говорить не буду». Почему абхазы не рассказывают о войне с Грузией

Правда, с присущим жителям Кавказа жизнелюбием отвлекается от грустных воспоминаний и предлагает кофе. К чашке прилагает подругу, которую специально вызвала из соседнего дома для гадания.

«Жди известий издалека светлых. Прибыль. Черепаху вижу — к медленной удаче», — пророчит Феруза, разглядывая кофейную гущу.

После десятиминутного сеанса предсказаний Феруза начинает жаловаться на нововведения. Пенсию теперь выдают в Сберкассе (это, к слову, 2500 рублей). Перевод на банковские карты отменили до нового года, очередь приходится занимать в шесть утра. Скандалы и обмороки случаются, но это все не настолько страшно, как трупы на улицах.

От житейских проблем она неожиданно переключается на портрет на стене. На гостью с легкой улыбкой взирает один из самых почитаемых сынов абхазского народа — ученый-востоковед, первый президент Абхазии Владислав Ардзинба. В тяжелое для своего народа время он организовал вооруженную борьбу во имя независимого абхазского государства.

«Этот человек особый! Необыкновенный! Умница. Мудрейший. — показывает на фото Флора Константиновна. — Такого ученого нам уже не достать. Он победил войну в Абхазии».

«Говорить не буду». Почему абхазы не рассказывают о войне с Грузией

Собеседница считает, что подобные политики рождаются раз в столетие. Счастлива, что жила при нем. Говорит, что пять лет после войны в полной изоляции от всех стран были даже лучше современного положения. Люди не мелочились, не бегали за деньгами туристов, а любимый президент всегда повторял:

«Мы абхазы, мы никогда не умрем».

«Говорить не буду». Почему абхазы не рассказывают о войне с Грузией

Не умрет в этом удивительном народе и память о войне начала 90-х, как бы ни старалась Абхазия опустить эту тему. А она очень старается. При необходимости, привлекает даже насекомых. Один ветеран отменил нашу встречу, доложив из больницы, что пчела укусила его прямо в губу.

«Поменьше рассказывай, что на душе», — видимо, не только мне говорила подруга сотрудницы газеты Феруза, глядя на кофейную гущу.

Тем не менее, на любого молчаливого воина в Абхазии находится свое волшебное зелье: кому по душе чача, кому вино. А после рюмки, другой звучат истории, от которых бросает в дрожь. Про ночи в горах между трупов, чтоб не замерзнуть, и страх смерти, когда без оружия приходится защищать и дом, и семью.

«Не дай Бог, — не устают приговаривать Флора Константиновна и сотни тысяч абхазских женщин и мужчин. — Не дай, Бог».

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Автор: Алиса Денисова
#россия #грузия #война #абхазия #гудаута

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