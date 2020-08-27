Запашный раскритиковал эксперимент поляков по усмирению слонов наркотиками

В варшавском зоопарке в Польше слонам дадут медицинский каннабис в рамках эксперимента по снижению уровня стресса у животных.

Stressed elephants at Warsaw zoo to be given medical marijuana https://t.co/5DGhSLsik6 — The Guardian (@guardian) August 27, 2020

Данный наркотик, как заявила ответственная за новаторский проект ветеринар Агнешка Чуйковска, используется во всем мире для лечения собак и лошадей. Жидкие дозы высокой концентрации расслабляющего каннабиоида CBD будут введены трем африканским слонам через хоботы. При этом CBD не вызовет ни эйфории, ни вредных побочных эффектов для печени и почек.

Дрессировщик и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в беседе с «Политикой Сегодня» намерение варшавского зоопарка резко раскритиковал. Он подчеркнул, что за все время работы с животными с такой практикой не сталкивался.

«Меня удивляет факт того, что люди пытаются любыми способами продвигать наркотические средства и делать это обязательной частью нашей жизни. Все-таки это лобби очень-очень большое и серьезное. Если я начну думать о том, что происходит в природе, то вряд ли в Африке и в Индии слоны знают, что такое марихуана. А раз это не предусмотрено самой природой, то нечего пытаться это ввести», — сказал дрессировщик.

Чуйковска добавила, что идея реализуется вовремя, потому что стаду зоопарка недавно пришлось пережить смерть альфа-самки. Сейчас за уровнем стресса у слонов следят, проверяя их гормоны и наблюдая за поведением. Запашный уверен, что на самом деле негативные переживания животных обычно связаны либо с плохими условиями их содержания, либо с врожденной патологией.

«Если животное находится в хорошем большом вольере и контактирует с другими животными, с человеком, то стресс может быть вызван только психологическими отклонениями — природными неудобствами. Животные же тоже бывают от природы неполноценными и так же, как и люди, могут сходить с ума. Есть такие, которые могут стоять и головой биться, быть агрессивными или, наоборот, "тормозами". Особенно это проявляется у животных с серьезным умственным развитием. А слон — это очень умное животное», — объясняет собеседник ПС.

Кроме того, дрессировщик обратил внимание на формулировку проекта варшавского ветеринара — «в качестве эксперимента». По мнению Запашного, проведение опытов над животными в случае, если они не нуждаются в дополнительном лечении, свидетельствует о желании самого человека решить личные вопросы.

«Как, например, в Англии была инициатива обезьяну признать личностью. Это значит, что после этого обезьяне можно будет выдавать права, разрешить голосовать и иметь брак с человеком? Зачем они это делают, я не понимаю. Есть такая вероятность, что сформировалось серьезное зоофилическое лобби, которое тоже продвигает свои интересы. В некоторых странах пытались разрешить брак человека с животным. Надо внимательно это изучать, но меня пока это все очень сильно настораживает», — поделился мнением директор Большого Московского цирка.

В начале июля Большой Московский цирк принял в четвероногую труппу слониху по кличке Эколь. Ее привезли из Ростова-на-Дону. Как сообщили в пресс-службе цирка, появление собственного слона — очень важное событие, поскольку ранее такие большие артисты в штате никогда не числились.

Большой Московский цирк обзавелся первым в своей истории слоном. Это 3,5 летняя слониха Эколь из ростовского зоопарка. pic.twitter.com/rFkpCSxwEp — сергей герасимов (@gerasimov_se) July 7, 2020

На протяжении всего пути в Москву Эдгард Запашный лично сопровождал транспорт. Также в цирке для Эколь строят внутренний и уличный вольеры с бассейном. А работать со слонихой будет народный артист РСФСР Сарват Бегбуди — один из ведущих мастеров.