Соединяющую северную и южную части города трассу проложат в Петербурге

Новая шестиполосная дорога появится в Петербурге и соединит северную и юго-восточную части города. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Проект по соединению ЗСД и Южной широтной магистрали одобрила Главгосэкспертиза. Шестиполосная трасса будет построена в обход центральных районов города и позволит перераспределить транспортную нагрузку. Участок дороги протяженностью 2,6 км включит в себя транспортные развязки со съездами и надземными переходами. Подключение планируется севернее развязки с Благодатной улицей, передают "Невские Новости".

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее поручил разработать план по модернизации ливневой канализации. В нее вошли 17 адресов, по восьми из которых уже провелись работы по реконструкции.

Телеканал "360" ранее сообщил, что президент России Владимир Путин официально открыл трассу "Таврида" в Крыму. Он проехал по ней и оценил качество работ.